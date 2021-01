Mercato contadino del Parco, oggi c’è la prima edizione del 2021

Mercato contadino del Parco, oggi, 17 gennaio 2021, c’è la prima edizione del 2021.

Oggi, ad Anzano, fino alle 12.30 ci saranno le bancarelle al centro sportivo: in vendita prodotti a chilometro zero.Tutti i cittadini anzanesi (e non) sono invitati a visitarlo per scoprire le eccellenze agroalimentari del territorio che propongono i loro prodotti. Saranno dieci le bancarelle esposte, con in vendita prodotti a chilometro zero dei produttori del territorio.

ovviamente gli organizzatori ricordano a tutti i visitatori l’importanza del rispetto delle normative anti-Covid: mantenere la distanza interpersonale di un metro, indossare sempre la mascherina e igienizzare ripetutamente le mani.