Mercato settimanale con accesso libero ma divieto di fumare

Mercato settimanale a Olgiate Comasco. da mercoledì 17 giugno “porte” spalancate ai cittadini, ma sbarrate per i fumatori.

Mercato settimanale, le nuove regole

Nova ordinanza predisposta dal comandante della Polizia locale per regolamentare banchi ambulanti e accessibilità da parte della clientela: resterà in vigore periodo sino al prossimo 30 giugno. “Lo svolgimento del mercato settimanale è consentito per tutti i settori merceologici – puntualizza, nell’ordinanza, il comandante Ezio Villa – Per poter accedere al piazzale, a lato di via Milano, è necessario indossare la mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca: sono esonerati da tale obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i soggetti che interagiscono con questi ultimi. È altresì consigliato indossare guanti monouso, che sono obbligatori nel caso in cui si venga a contatto con alimenti e/o capi di abbigliamento. Inoltre, “all’interno dell’area di mercato in tutte le attività e le loro fasi è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare ogni assembramento nonché di fumare”.

La precauzione: vietato fumare

Sempre il comandante, nel suo ruolo di Covid Manager, in caso di elevato numero di presenze di avventori all’interno dell’area di mercato e di mancato rispetto del distanziamento fisico, può intervenire con la regolamentazione degli accessi. Anche il divieto di fumo rientra tra le nuove misure adottate per evitare il formarsi di gruppi di persone che, appunto mentre fumano, rimangono a stretto contatto e senza mascherina.