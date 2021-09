Inaugurato il nuovo Mercatone Top a Novedrate

Mercatone Top sbarca a Novedrate, in via Cimnago 1, di fianco al supermercato Carrefour. Un'apertura importante che è andata in scena proprio questa mattina, giovedì 2 settembre, con un'elegante inaugurazione.

Mercatone Top sbarca a Novedrate: tutto per la casa

Mercatone Top, con un'ampia esposizione di 1.800 metri quadrati, è la nuova realtà che abbraccia il Comune di Novedrate e che si occupa di casalinghi e di abbigliamento per uomo e donna. Insomma al Mercatone Top, oltre a un ampio parcheggio, è possibile trovare tutto quello che occorre per la casa, ma anche telefonia, elettrodomestici, prodotti per la cura del giardino e molto altro.

Nella mattinata di giovedì 2 settembre è andata in scena l'inaugurazione nella struttura di via Cimnago, con il consueto taglio del nastro, palloncini e un rinfresco organizzato dal vicino Carrefour e dalla direzione del responsabile Daniele.