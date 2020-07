I mercoledì estivi si faranno comunque, nonostante il coronavirus. Si svolgeranno, ovviamente, in modalità differenti rispetto agli scorsi anni per evitare assembramenti e la diffusione del virus.

Mercoledì sera tornano i negozi aperti a Erba

La movida in città, durante il periodo estivo, non si placa e i noti mercoledì sotto le stelle, con lo shopping serale, prenderanno il via la prossima settimana. Da mercoledì 8 luglio a mercoledì 5 agosto il centro di Erba si animerà con i negozi aperti e tante promozioni da parte dei commercianti per cercare di lasciarsi alle spalle il brutto periodo alle spalle e ricominciare. Lo shopping sotto le stelle sarà dalle 20.30 e fino alle 23.30. Per l’occasione anche i bar e ristoranti potranno utilizzare il suolo pubblico per ospitare i propri clienti. L’obbiettivo è uno: cercare di tornare alla normalità.

