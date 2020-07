Un mercoledì sera decisamente movimentato a Cantù ieri, 8 luglio 2020.

Mercoledrink a Cantù tanti giovani e poche mascherine

Nonostante l’obbligo di utilizzare le mascherine, in vigore fino al 15 luglio in Lombardia, ieri piazza Garibaldi si è riempita di giovani che non portavano alcun tipo di protezione a coprire naso e bocca. Assembrati in ogni parte della piazza, fino a San Paolo, anche solo per scambiare qualche parola e senza necessariamente avere drink in mano. Qualcuno la mascherina l’aveva abbassata, nonostante fosse a meno di un metro dagli altri amici, altri invece nemmeno l’avevano portata. Una situazione che ha lasciato sbigottiti coloro che invece avevano sì deciso di uscire, ma con tutte le precauzioni necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria che non è ancora alle spalle.

Polemiche social

Alcuni scatti della movida canturina sono finiti direttamente sui social, generando non poche polemiche. “Pagassero loro le conseguenze di questa ignoranza non ci sarebbero problemi”, ha commentato un utente. Altri invece: “Ma chi permette tutto ciò?”. E poi: “Mascherine sul volto 1 su 1000. Ragazzi troppo distanti dalla percezione reale dei probemi di contagio”.