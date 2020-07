Mercoledì sera, 22 luglio 2020, c’è stato un servizio coordinato con l’impiego di più pattuglie dei Carabinieri di Cantù, anche delle stazione dipendenti dell’Aliquota Radiomobile e l’ausilio dell’Ispettorato del lavoro di Como.

Mercoledrink due locali sanzionati e sette automobilisti multati per guida in stato di ebbrezza

Per quanto riguarda la normativa Covid-19 a Cantù sono stati sanzionati due locali sul territorio. A causa delle violazioni accertate, i getostori dovranno pagare una sanzione da mille euro con la chiusura provvisoria di un giorno. Elevate anche sette contravvenzioni al codice della strada per guida in stato di ebbrezza: cinque penali e due amministrative.