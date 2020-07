Mercoledrink tre sanzioni per la violazione di norme anti-Covid. Multate anche cinque attività commerciali

Nella serata di ieri, 15 luglio 2020, la Polizia di Stato e L’Arma dei Carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella città di Cantù, in occasione del Mercoledrink. Il servizio ad altro impatto ha visto la partecipazione di 22 operatori delle due forze di polizia, che hanno proceduto in via

prioritaria al controllo del rispetto della normativa in materia di assembramenti e contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Mercoledrink tre sanzioni per la violazione di norme anti-Covid

La partecipazione della Polizia Stradale ha consentito di svolgere un monitoraggio delle arterie cittadine durante le varie fasi della “movida” e grazie all’intervento di unità specializzate del Nucleo Investigativo Lavoro dei Carabinieri e della divisione Amministrativa e Sociale della Questura, sono stati sottoposti a controllo i locali del centro cittadino. In totale sono state 217 le persone controllate, di cui 3 sanzionate per violazione della normativa in materia di prevenzione del contagio sociale, 11 sanzioni al Codice della Strada 1 patente e 2 carte di circolazione ritirate. I conducenti di 5 veicoli sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e i mezzi sono stati sequestrati. Sono state controllate 8 attività commerciali e 5 di queste sono state sanzionate. Nei confronti di 3 è stata disposta la misura cautelare della chiusura per giorni 1. Ulteriori controlli verranno effettuati nel corso della stagione estiva al fine di verificare e garantire il rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sulla prevenzione del contagio epidemiologico.