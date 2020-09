Tamponamento a catena a Merone. L’impatto intorno alle 18 di oggi, 16 settembre 2020.

Merone, tamponamento a catena

Tutto è successo in via nuova Valassina SP41, dove tre veicoli si sono scontrati. Sul posto anche l’ambulanza e i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza stradale. Fortunatamente non si segnalano feriti.