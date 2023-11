Messa con predica per prevenire le truffe e i furti

Messa a Olgiate Comasco con intervento dei Carabinieri per la “predica” contro le truffe e i furti.

La richiesta di fare attenzione

Al termine della messa odierna (domenica 5 novembre) delle 11, intervento del sindaco Simone Moretti e del comandante della Stazione dei Carabinieri, Andrea Marino. Una vera e propria lezione per prevenire furti e truffe, chiedendo ai cittadini di prestare massima attenzione.

Mai aprire agli sconosciuti, sempre contattare il 112

Il comandante ha sottolineato l’importanza di non cadere nelle trappole dei delinquenti, facendo l’esempio di alcuni stratagemmi utilizzati dai truffatori: la telefonata per la richiesta di aiuti per un nipote ricoverato in ospedale, il falso tecnico dell’acqua che chiede di mettere oro e soldi in frigorifero. La regola da mandare a memoria: mai aprire agli sconosciuti, segnalando prontamente al 112 qualsiasi movimento sospetto, anche di chi si presenta come se fosse un tecnico del Comune o dell’acquedotto.

Il ruolo del Controllo del vicinato

Sul piazzale della chiesa parrocchiale attivo il gazebo dei volontari del Cdv: registrata una ventina di nuove iscrizioni, portando il totale a 970. Davide Riggi, coordinatore, punta tutto sulla sensibilizzazione, da proseguire anche nelle frazioni.