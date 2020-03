Messe in streaming e appello ai fedeli – VIDEO

Messe in streaming nelle due parrocchie di Villa Guardia, domenica 8 marzo 2020: l’appello del parroco di Civello ai fedeli e il video-invito del parroco di Maccio.

Messe in versione digitale

I due sacerdoti invitano i fedeli a stare in connessione con le rispettive chiese, proprio nel momento in cui, a causa dell’emergenza coronavirus, l’assemblea non può partecipare alla celebrazione. Don Enrico Colombo, parroco di Civello, ha diffuso un appello. “Avremmo bisogno del vostro aiuto, ci servirebbe arrivare a 1.000 iscritti sul canale per poter trasmettere la messa in streaming senza limitazioni. Ci date una mano?”. Come fare: andare su YouTube, cercando parrocchia di Civello e cliccando su iscriviti.

Il video di don Gigi

Dal parroco di Maccio, don Gigi Zuffellato, un video diffuso ai parrocchiani per invitarli a stare uniti anche a distanza, seguendo da casa la celebrazione della messa domenicale.