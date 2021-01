Meteo Lombardia: nel weekend in arrivo una debole perturbazione

Come previsto nel cuore del week-end avremo il passaggio di una veloce perturbazione tra il pomeriggio di sabato e la notte di domenica. Per il resto temperature massime in aumento e compensate da una domenica soleggiata e gradevole. A confermarlo è l’esperto meteo Christian Brambilla.

Le previsioni

Venerdì 29 gennaio 2021: nel corso della giornata, specie nel pomeriggio cieli via via più sereni. Temperature minime 3/4 gradi, massime 10/12 gradi.

Sabato 30 gennaio 2021: al mattino presto sereno o poco nuvoloso, nel corso delle ore rapido aumento della nuvolosità. Nel pomeriggio coperto e prime piogge su gran parte della regione a partire da ovest. In serata e nottata ancora piogge. Nevicate oltre i 1.200 mt. Temperature minime 0/3 gradi, massime 8 gradi.

Domenica 31 gennaio 2021: al mattino presto poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso, ultime precipitazioni sul mantovano. Nel corso della giornata ampie aperture con cieli via via più soleggiati. Temperature minime 3/5 gradi, massime 11/13 gradi.

Uno sguardo alla prima settimana di febbraio

Il secondo mese dell’anno si apre con temperature sopra la media e clima inizialmente asciutto. Poi nella seconda parte della settimana discrete possibilità di tempo lievemente perturbato (da confermare).