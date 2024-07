Mezzo agricolo trancia una tubazione: fuga di gas a Grandate

Allarme intorno a mezzogiorno per una fuga di gas a Grandate. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio.

Fuga di gas a Grandate: non ci sono feriti o intossicati

Tutto è successo in via Carducci dove un mezzo agricolo, mentre stava pulendo un prato, ha accidentalmente tranciato una tubazione metano in bassa pressione. I pompieri hanno temporaneamente bloccato la perdita mediante un turafalle a espansione nell'attesa dell'arrivo dei tecnici dell'azienda gas. Fortunatamente non si segnalano feriti o persone intossicate.