“Mi stanno rapinando con un taglierino”: intervengono i Carabinieri. Indagini in corso

“Mi stanno rapinando con un taglierino”: Carabinieri intervengono a Merone. E’ successo domenica scorsa, 23 agosto, intorno alle 22.30.

In via Emiliani

Le segnalazioni di numerosi residenti riguardano la zona di via Emiliani: ai Carabinieri sono giunte più chiamate in merito a un giovane che chiedeva aiuto nei pressi della stazione, dicendo di essere vittima di un tentativo di rapina con taglierino. Sul posto sono giunti i Carabinieri con un equipaggio della tenenza di Menaggio e l’ausilio del Nucleo Radiomobile.

Sul posto è stato rinvenuto un furgone di tipo Fiat Fiorino, aperto, senza nessuno a bordo. Sui sedili posteriori è stato trovato un taglierino. Secondo le prime ricostruzioni la persona aggredita, un uomo di 53 anni residente a Erba, sarebbe fuggito dal veicolo, rincorso da due uomini: un 26enne tunisino e un 32enne marocchino. I tre si sono poi presentati ai Carabinieri, a cui hanno fornito versioni discordanti: il 53enne, visibilmente ubriaco, avrebbe riferito di avere conosciuto i due uomini in un bar a Erba e di avere poi trascorso la serata con loro girando diversi locali. Uno dei due lo avrebbe poi minacciato con un taglierino, intimandogli di prelevare 40 euro al bancomat. Secondo i due giovani, invece, sarebbe scoppiata una lite perché l’erbese proprietario del furgone si sarebbe rifiutato di accompagnarli a Erba.

Tutte le testimonianze sono state ascoltate dai militari, che hanno raccolto gli elementi necessari per le indagini. Sono tuttora in corso gli accertamenti in merito all’accaduto.