“Della serie, mai arrendersi!”. Con questo “mantra” Michela Sala, erbese, educatrice di professione ma cantante per passione da sempre, ha raccontato la sua collaborazione con la “Mediterranean records”, che le ha pubblicato tre pezzi, due inediti e una cover.

Michela Sala lancia due inediti con la Mediterranean records

“Ho compiuto 33 anni a gennaio e quindi diciamo che non sono proprio di primo pelo, ma voglio lanciare forte il messaggio che se credi in qualcosa non devi arrenderti mai”. Un incontro fortuito, quasi casuale, con un produttore e la possibilità inseguita da una vita finalmente arriva: “Ad una festa privata in cui mi esibivo come cantante – ha raccontato – c’era un produttore, Antonio Chimienti, che mi ha notato”.

Così ecco che Chimienti e Paolo Mescoli hanno scritto per Michela due inediti e poi proposto la cover di “Figli delle stelle”, di Alan Sorrenti. “Sono su Amazon, su Spotify, sono acquistabili on line e le cose sembrano andare bene, ha sottolineato Michela, che è stata lanciata con il nome d’arte di “Libera”.

L’intervista integrale sul Giornale di Erba da sabato 14 marzo 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui