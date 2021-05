Michele del circolo binaghese, 70 giorni in ospedale per il Covid: “Ero in un altro mondo”

Finalmente, dopo 70 giorni di ospedale, Michele Vullo, 74 anni, responsabile del circolo binaghese di Enalcaccia e pesca sta meglio e ha superato la sfida del Covid-19.

Michele del circolo binaghese, 70 giorni in ospedale per il Covid

“Non ricordo nulla di quella tragica esperienza in Rianimazione – spiega – Ero in un altro mondo, dove non c’erano delle persone reali e i pensieri erano tutt’altro che belli. Piano piano, poi, grazie a Dio, ho iniziato a stare meglio, finché mi hanno trasferito in un centro riabilitativo a Cunardo”.

“Ho perso più di 18 chili e non mi sentivo più le gambe. Non riuscivo a camminare e nemmeno a stare in piedi – ricorda con dolore – Grazie al personale dell’ospedale, che mi ha assistito con cura e pazienza, pian piano ho ricominciato a fare dei piccoli passi”.

