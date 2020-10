Un doppio fondo all’interno del cruscotto dell’auto, nascondeva 90mila euro e 41mila franchi svizzeri in contanti, confezionati in mazzette di piccolo taglio, pronte per essere utilizzate, a detta del fermato, per l’acquisto di sigarette di contrabbando nel territorio svizzero.

Migliaia di euro e franchi in un doppio fondo nell’auto: denunciato per riciclaggio

I Baschi Verdi della Compagnia di Como, notando transitare l’automezzo ad elevata velocità sulla autostrada Pedemontana nei pressi del comune di Villa Guardia, hanno fermato il conducente che, sin dalle prime battute, appariva visibilmente nervoso. Per tale motivo e considerato l’elevato numero di precedenti di polizia, tra cui furto, rapina e contrabbando di sigarette, l’autovettura è stata condotta presso il valico di Brogeda dove ad attenderla c’erano un’unità cinofila e un militare specializzato del Gruppo di Ponte Chiasso nello scoprire e, successivamente, aprire i doppi fondi a scomparsa costruiti da officine specializzate all’interno o all’esterno di auto-motoveicoli.

Difatti, a seguito dell’ispezione del mezzo, è stata scoperta la presenza di un doppio fondo, artatamente predisposto, contenente 90mila euro e 41mila franchi svizzeri in contanti, suddivisi in mazzette con banconote di vario taglio.

Considerati i precedenti penali, le modalità di occultamento e la mancata dichiarazione di redditi al Fisco che potessero giustificarne la provenienza, i Baschi Verdi hanno sequestrato l’intera somma e segnalato il conducente alla Procura della Repubblica di Como per il reato di riciclaggio.