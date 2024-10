Minacce di morte al deputato della Lega Zoffili, scoperti gli autori

Scoperti gli autori delle minacce di morte a Eugenio Zoffili e arrestati dai Carabinieri.

“Gli anarchici sono dei delinquenti che vanno messi in galera a tener compagnia al loro amichetto terrorista. Grazie all’Arma dei Carabinieri per la grande professionalità dimostrata anche in questa indagine”. Così il Deputato e Vice Coordinatore regionale della Lega in Lombardia Eugenio Zoffili ha commentato su X la citazione a giudizio presso il Tribunale di Como dei due anarchici indagati per aver imbrattato in diversi raid notturni i muri della Città di Erba con decine di scritte anarchiche con minacce di morte nei suoi confronti, bestemmie, pesanti ingiurie nei confronti delle Stato e delle Forze dell’ordine e contro la leva militare oggetto di PDL, di cui è primo firmatario alla Camera, per la sua reintroduzione.