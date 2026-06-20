Minacce di morte, revenge porn ed estorsione: fermato l’incubo di una donna

La Polizia di Stato di Como, venerdì mattina, ha arrestato per tentata estorsione un 40enne di origini colombiane, cittadino italiano, residente a Senna Comasco e con precedenti di polizia. L’uomo è stato inoltre denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, maltrattamenti contro familiari e porto abusivo d’armi.

Il fermo

Intorno alle 7, le Volanti della Questura di Como, sono intervenute in Piazza IV Novembre, dove era stato segnalato un uomo che sosteneva di voler restituire un’autovettura. Il richiedente, il 40enne colombiano, ha riferito agli agenti di voler riconsegnare il veicolo alla compagna, la quale aveva però già presentato denuncia di furto nei suoi confronti per l’autovettura in questione.

La vittima, raggiunti gli operatori sul posto, era in un evidente stato di angoscia e paura per la propria incolumità. Con professionalità, sensibilità ed empatia, gli agenti hanno instaurato con la vittima un clima di fiducia che le ha consentito di raccontare le reiterate violenze e minacce subite, rassicurandola e garantendole la necessaria tutela.

La denuncia

La donna ha, infatti, riferito che, da alcune settimane, ospitava il 40enne presso la propria abitazione e nonostante si fosse mostrato gentile e disponibile i primi tempi, con l’inizio della convivenza aveva radicalmente cambiato atteggiamento insultandola, pretendendo denaro ed aggredendola fisicamente, arrivando persino a minacciarla con frasi del tipo “FAI LA BRAVA ALTRIMENTI TI FACCIO AMMAZZARE”, colpendola alla testa dopo averla strattonata.

La vittima, inoltre, ha raccontato agli agenti di essere oggetto di continue minacce di divulgazione di video intimi ai propri familiari. Proprio nella mattina di ieri, la donna ha riferito che il 40enne si rifiutava di restituirle l’auto, peraltro priva di copertura assicurativa, cercando di estorcerle denaro a seguito di una lite avvenuta la sera prima. In tale circostanza, il 40enne avrebbe più volte intimato alla donna di ritirare la denuncia già sporta nei suoi confronti, minacciandola “SE NON RITIRI LA DENUNCIA TI AMMAZZO”.

Nel corso dell’ispezione del veicolo, è stato trovato e sequestrato un coltello con lama di 11 cm; accompagnato in Questura, sono emersi i suoi precedenti per maltrattamenti, atti persecutori e porto abusivo d’armi. L’uomo è stato, quindi, arrestato per tentata estorsione e denunciato in stato di libertà per i reati di minaccia, diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, maltrattamenti contro familiari e porto abusivo d’armi. Notiziato il P.M., il 40enne è stato rinchiuso nel carcere di Como.