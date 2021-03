«Basta! Moriranno tutti» «Adesso quelli in strada, dopo quelli in giardino!». Bigliettini minacciosi, frasi ingiuriose e crocchette avvelenate: ignoti vandali in azione minacciano la tranquillità della colonia felina in via Roma, in pieno centro paese, custodita da Cristina Casartelli.

Minacce e veleno nel cibo dei gatti a Tavernerio

Gli incresciosi episodi sono avvenuti nei giorni scorsi, quando lettere contenenti insulti e minacce sono stati recapitati alla sede della colonia felina di via Roma, regolarmente registrata dalla Ats comasca, e trovati dalla gestrice dell’attività sul portone della struttura. Frasi ingiuriose, vere e proprie minacce e insulti scritti in pennarello blu da un ignoto incivile. Ma non solo: persino crocchette avvelenate, con tutta probabilità imbevute di veleno per lumache: un ingrediente che, se involontariamente ingerito da un micio, può persino causarne la morte. Gli episodi avvenuti hanno davvero dell’incredibile: la notizia dei vandalismi si è in breve tempo diffusa in paese e nei giorni scorsi ha scosso i compaesani.

