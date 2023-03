Un diverbio, poi le minacce verbali e infine la pistola: un uomo di 53 anni, pregiudicato, la sera della Festa della donna ha minacciato la sua datrice di lavoro. Denunciato dai Carabinieri.

Minaccia con una pistola la sua datrice di lavoro la sera della "Festa della donna"

È successo tutto mercoledì scorso, l'8 marzo 2023: un uomo di 53 anni, pregiudicato, in seguito a un diverbio con la propria datrice di lavoro l'avrebbe minacciata con una pistola. Lo scontro è sorto per motivi di lavoro (si tratta di un'azienda di trasporti), ma gli animi si sarebbero surriscaldati in fretta, soprattutto quello del dipendente camionista.

In poco tempo il 53enne è passato alle minacce verbali e in seguito ha tirato fuori una pistola. L'uomo è stato denunciato dai militari della stazione dei Carabinieri di Cermenate per minaccia aggravata con uso di armi.