Minaccia di ammazzare tutti sul bus, prende a calci il mezzo e poi si dilegua

Episodio inquietante nella mattinata di oggi, martedì 23 dicembre a Olgiate Comasco: un uomo ha dato in escandescenze su un bus del trasporto pubblico, arrivando a minacciare di ammazzare tutti i passeggeri.

Episodio inquietante: “Vi ammazzo tutti”

A quanto risulta, il fatto è avvenuto qualche minuto prima delle 8, nei pressi della rotatoria tra via Milano e la strada provinciale Lomazzo-Bizzarone, su un pullman del servizio di trasporto pubblico. Un uomo, descritto come apparentemente di origine straniera e di circa 40 anni di età, ha inveito contro i pochi passeggeri presenti. Ha iniziato a gridare, minacciando: “Vi ammazzo tutti!”.

Attimi di paura

Secondo il racconto di una delle persone che viaggiavano sul bus, sono stati attimi di paura. Lo sconosciuto ha continuato a urlare: “Vi ammazzo tutti, poi vado a Varese e ammazzo tutti”. Fortunatamente l’individuo è sceso dal pullman, iniziando però a prendere a calci il mezzo.

Segnalazione ai Carabinieri

L’episodio allarmante è stato segnalato ai Carabinieri. Una pattuglia è giunta sul posto ma lo sconosciuto si era già dileguato.