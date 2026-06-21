Minaccia di morte il padre: arrestato 20enne per tentata estorsione

I Carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno arrestato un 20enne, residente in Alzate Brianza, responsabile dei reati di tentata estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto

L’intervento è scaturito a seguito di richiesta d’aiuto di un 51enne per una violenta lite in ambito familiare tra lui ed il giovane di 20 anni arrestato. Il genitore ha nella circostanza riferito che il figlio pretendeva con insistenza somme di denaro, arrivando ad aggredirlo fisicamente e a minacciarlo, con un coltello da cucina, anche di morte, nonché di dare alle fiamme l’abitazione.

I militari hanno rinvenuto un borsello contenente oltre 70 grammi di hashish, e 6 di cocaina, oltre a 120 euro in contanti; il tutto riconducibile al 20enne e sottoposti a sequestro.

L’arrestato è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Como, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.