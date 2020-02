Minaccia di morte la mamma per 23 euro: venianese arrestato per estorsione.

Arrestato dopo la minaccia di morte

I militari della Stazione dei Carabinieri di Appiano Gentile, nel corso della mattinata di ieri, mercoledì 19 febbraio, hanno tratto in arresto a Veniano, in flagranza di reato, M.R., cittadino italiano, 42 anni, resosi responsabile del reato di estorsione. I fatti risalgono alla medesima mattinata, quando M.R., mediante minacce di morte, si è fatto consegnare, dalla madre convivente, del denaro contante pari a 23 euro. Il pronto allarme diramato a seguito dell’evento delittuoso, unito al celere intervento dei militari operanti, ha fatto sì che il soggetto venisse prontamente individuato all’interno dell’abitazione e bloccato. Le indagini, infatti, hanno consentito di individuare, attraverso testimonianze e denunce presentate dalla madre, la piena responsabilità dell’autore, che è stato così tratto in arresto per estorsione. L’arrestato, all’esito di tutte le formalità, su disposizione dell’Autorità giudiziaria informata dalla Stazione appianese, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Como a disposizione dell’Autorità giudiziaria.