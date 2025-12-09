Minaccia e aggredisce i passanti con una bottiglia: arrestato

Minaccia e aggredisce i passanti brandendo una bottiglia, dà in escandescenze e rivolge insulti ai Carabinieri: arrestato un 29enne. E’ successo a Ponte Lambro sabato sera, 6 dicembre.

Intervento in via Roma

L’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Como è delle 22 circa di sabato 6 dicembre, in via Roma, a seguito della segnalazione della presenza di un uomo in stato di agitazione e alterazione che minacciava i passanti e gli avventori della pizzeria d’asporto. Ahrate Yacine, 29enne originario del Marocco, residente a Lambrugo, ha provocato inoltre alcuni danni di lieve entità al locale e rivolto ingiurie e minacce a una connazionale. Nè il titolare dell’attività né quest’ultima avrebbero sporto denuncia.

All’arrivo dei Carabinieri il 29enne ha inizialmente tentato la fuga, poi, raggiunto, ha opposto resistenza cercando di divincolarsi e rivolgendo parole oltraggiose. E’ stato ammanettato per resistenza e oltraggio a Pubblico ufficiale. Portato in caserma di sicurezza per l’udienza di convalida dell’arresto a mattina di lunedì 8 dicembre, è stato sottoposto a rito direttissimo ed è tornato in libertà con obbligo di firma.