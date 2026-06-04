Il 49enne Italiano senza fissa dimora era stato soccorso in un supermercato perché ubriaco impediva l'ingresso ai clienti

Era stato soccorso ad un supermercato di Como perché bivaccava ubriaco davanti all’ingresso, impedendone l’accesso. Così Polizia di Stato e personale medico l’hanno trasferito all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, ma anche lì la situazione è diventata subito tesa con l’uomo che ha minacciato il personale del nosocomio, spingendo infermieri e medici a premere il pulsante antiaggressione.

Minaccia il personale sanitario e cerca di aggredire i poliziotti: denunciato

È stato così denunciato in stato di libertà un 49enne italiano senza fissa dimora per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale ed interruzione di pubblico servizio.

L’allarme è scattato attorno alle ore 20, quando le volanti della Questura di Como sono arrivate nei pressi di via Cecilio in ausilio al personale del 118, per la segnalazione di un uomo che bivaccava davanti all’ingresso di un supermercato della via impedendone l’accesso.

Le minacce al personale sanitario

Dato lo stato di ebrezza in cui versava il 49enne e la presenza di ferite precedenti, è stato trasportato presso il nosocomio Sant’Anna dove poco dopo però i sanitari hanno premuto il pulsante dell’allarme anti-aggressione in quanto l’uomo è andato in escandescenza proferendo frasi del tipo “ti spacco la faccia”, “ti ammazzo”, impedendo al personale sanitario di poter visitare gli altri pazienti presenti.

Gli agenti, sul posto, hanno immobilizzato l’uomo mentre cercava di colpirli sferrando calci e pugni, assicurandolo all’interno dell’autovettura di servizio.

In Questura sono emersi i suoi precedenti in materia di procurato allarme, insolvenza fraudolenta, oltraggio, resistenza, porto abusivo d’armi. È stato quindi denunciato in stato di libertà per minaccia a Pubblico Ufficiale e interruzione di pubblico servizio, nonché sanzionato amministrativamente per ubriachezza.