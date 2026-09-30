Minaccia l’ex moglie e i figli con un coltello, arrestato dai Carabinieri

Nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre, i Carabinieri della Stazione di Lomazzo, unitamente ai militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cantù, hanno arrestato un uomo di 48 anni, residente a Cadorago, per maltrattamenti contro famigliari e porto di oggetti atti ad offendere.

L’operazione

L’uomo, con un precedente specifico di maltrattamenti domestici risalente al 2020, ha fatto irruzione nell’abitazione dell’ex moglie armato di un coltello da cucina, scatenando il panico e minacciando la donna alla presenza dei loro quattro figli. Il tempestivo intervento dei militari, allertati dal 112, ha evitato il peggio. Al loro arrivo, il 48enne si era già dileguato, ma pochi minuti dopo, mentre gli operanti raccoglievano a caldo la testimonianza della vittima, l’aggressore si è ripresentato sul posto in evidente stato di ebbrezza alcolica. Immediatamente bloccato e ammanettato, l’uomo era disarmato, ma la successiva perquisizione nel suo monolocale – situato a pochi metri di distanza – ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro l’arma del delitto. L’operazione si inserisce nella stretta impressa dall’Arma per il contrasto ai reati da “Codice Rosso” e per la tutela delle fasce deboli vittime di violenza domestica.