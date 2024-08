Minaccia, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale: 61enne denunciata

Una 61enne di origini tedesche è stata denunciata in stato di libertà.

Lite in famiglia, poi la denuncia per una 61enne

I militari del NOR-Aliquota Radiomobile di Cantù, a conclusione degli accertamenti denunciavano in stato di libertà per minaccia, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale una 61enne di origini tedesche. I militari, in una sera di fine luglio, intorno all’ora di cena, venivano chiamati per una lite in famiglia e al loro arrivo trovavano la donna in evidente stato di ebbrezza mentre litigava con il marito. Alla vista dei militari la donna iniziava a offenderli con frasi oltraggiose e in seguito li aggrediva fisicamente.

Donna ricoverata e curata

Il successivo intervento dei sanitari del 118 permetteva il trasporto della donna al reparto psichiatrico, dove veniva ricoverata e curata.