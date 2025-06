Minacciato col coltello e rapinato da due ragazzini

Minacciato con un coltello, gli portano via il berretto e il cellulare: è successo mercoledì scorso, 11 giugno, intorno alle 22 a un minore ad Asso.

Nella stazione ferroviaria

Secondo quanto riferito, il 17enne si trovava nei pressi dello scalo ferroviario Canzo-Asso quando si sono avvicinati due giovani, praticamente coetanei, che hanno estratto un coltello.

I due ragazzi avrebbero minacciato il 17enne chiedendogli di consegnare loro ciò che aveva con sé, dunque gli hanno portato via il cappellino e il telefonino per poi dileguarsi velocemente.

Il giovane è stato subito notato da due passanti che si trovavano vicino alla stazione: vedendo che il ragazzo era in evidente stato di agitazione e correva, probabilmente per cercare qualcuno a cui chiedere aiuto dal momento che non aveva più con sé il cellulare, si sono fermati e gli hanno chiesto cosa fosse successo.

Si tratterebbe di due "nordafricani"

I due, maggiorenni, hanno quindi telefonato al 112 (numero unico per le emergenze): la Centrale operativa ha inviato sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Erba che hanno ascoltato il racconto del 17enne.

La denuncia, contro ignoti, è stata formalizzata dai genitori del giovane nel Comando erbese ma le indagini sono poi passate ai militari della Stazione di Asso. Il ragazzino ha fornito una descrizione sommaria dei due che lo hanno minacciato e rapinato, definendoli "nordafricani" e pressoché suoi coetanei.

Starà comunque ai Carabinieri assesi ricostruire quanto accaduto esattamente mercoledì sera in stazione: fondamentale sarà anche l’ausilio del sistema di videosorveglianza, in particolare delle telecamere che riprendono l’area della stazione ferroviaria.