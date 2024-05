Minacciato con un coltello fuori dalla banca e derubato di 100 euro

Rapinato dei contanti appena prelevati allo sportello: secondo episodio nell'arco di una settimana a Erba, sul Corso XXV Aprile. Vittima è stato un 64enne residente a Longone Al Segrino, derubato di circa 100 euro.

E' successo domenica mattina

L'episodio è avvenuto intorno alle 6.30 di ieri, domenica 12 maggio. Secondo quanto ricostruito un 64enne si era recato allo sportello bancomat sul Corso per prelevare del denaro contante: non appena terminata l'operazione è stato aggredito da un individuo con il volto incappucciato che brandiva in mano un coltello, verosimilmente da cucina. Il rapinatore ha strappato dalle mani della vittima il portafoglio contenente i 50 euro appena prelevati e altro denaro: in totale circa 100 euro, ed è fuggito a piedi verso le vie dietro la piazzetta della banca.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Erba che hanno raccolto la denuncia dell'uomo. Sfortunatamente, dato l'orario, nessun testimone ha assistito all'episodio. Ma eventuali telecamere installate nella piazza potrebbero portare all'identificazione del malvivente.

L'episodio è praticamente analogo a quello verificatosi proprio una settimana fa nella stessa piazza: in quell'occasione era stato derubato un uomo di 81 anni di Alserio, di circa 500 euro in contanti.