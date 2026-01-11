Minacciava la ex: arrestato 48enne

L'uomo si è reso responsabile negli ultimi tre mesi di percosse, minacce gravi e atti persecutori nei confronti della ex convivente

I Carabinieri di Asso hanno arrestato un 48enne di nazionalità Kosovara per minacce e persecuzioni nei confronti della ex

L’arresto

L’arresto è scattato sabato al termine di una indagine dei carabinieri di Asso partita dalla ricezione della denuncia da parte della vittima, madre di due figli minori, e che ha determinato l’attivazione delle procedure da “codice rosso” informando l’autorità giudiziaria che

ne ha disposto l’arresto.

L’uomo, che adesso si trova nella Casa circondariale “Il Bastone” di Como, si è reso responsabile di continue percosse, minacce gravi e atti persecutori nei confronti della ex convivente, commessi negli ultimi tre mesi.