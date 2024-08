Minicar prende fuoco vicino al Municipio di Alserio

Fiamme ad Alserio nella serata di ieri, lunedì 19 agosto 2024. A prendere fuoco è stata una minicar, letteralmente ridotta in cenere.

Minicar prende fuoco: nessun ferito

Tutto è successo intorno alle 21.45 in via Carcano, all’interno del parcheggio del Municipio. Per spegnere le fiamme che avevano avvolto la vettura è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Erba. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e i soccorsi con ambulanza e automedica. Fortunatamente non si segnalano feriti.