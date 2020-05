Si contava di trovare un nuovo gestore per il Minigolf a Longone, già entro la fine di aprile. Era stata fissata al 28, infatti, la scadenza per presentare le offerte per prendere parte alla gara che avrebbe attribuito la concessione dell’impianto sportivo di via Parini.

Minigolf a Longone per il nuovo gestore bisogna attendere ancora

L’emergenza coronavirus, invece, ha bloccato tutta la procedura e la data ultima per consegnare i documenti relativi alla gara è stata spostata al 30 giugno. Si tratta di una struttura – realizzata all’inizio degli anni Novanta – che da anni attende di poter avere una nuova vita. Non è ancora arrivato il momento di voltar pagina.

