Minore denunciato per detenzione di stupefacenti

Un ragazzo minorenne residente a Fino Mornasco è stato denunciato domenica 23 marzo 2025 per detenzione di sostanze stupefacenti.

La denuncia

Nel corso della notte di domenica 23 marzo, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno denunciato alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano un 17enne nato a Cantù ma di origini nord africane residente a Fino Mornasco, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

L'operazione

Durante un servizio di perlustrazione i militari della Stazione di Fino Mornasco, transitando nei pressi della chiesa parrocchiale di Santo Stefano hanno notato un gruppo di giovani. Tra questi, uno di loro ha destato particolarmente dei sospetti in quanto, alla vista dei militari, ha cercato di allontanarsi.

Una volta identificato, i Carabinieri hanno proceduto alla sua perquisizione personale che ha permesso di rinvenire in possesso del giovane la somma di 490 euro in contanti, 20 grammi di hashish, un telefono cellulare e un bilancino di precisione.

Tutto il materiale e il denaro è stato sequestrato e il ragazzo denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.