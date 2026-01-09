Minorenne accerchiato e derubato: denunciati un 22enne e due 16enni

Lo hanno accerchiato per rubargli un cappellino di marca e una sigaretta elettronica. La vittima è un 15enne residente a Blevio. Per l’episodio sono stati denunciati un 22enne e due 16enni residenti a Cantù.

Minorenne accerchiato e derubato

Verso le 21 di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, una volante si è recata ai giardini di via Sant’Elia a Como, su segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Como, per un furto. Gli agenti, hanno preso contatti con la vittima la quale ha spiegato che un gruppo di ragazzi di origini straniere, lo avrebbe accerchiato sottraendogli un cappellino di marca e la sua sigaretta elettronica. I poliziotti, dopo aver preso le descrizioni dei soggetti, hanno identificato, poco distante, tre ragazzi corrispondenti alle indicazioni fornite, decidendo di portali in Questura per ulteriori accertamenti.

Denunciati per ricettazione in concorso

Una volta in Questura e fatti scendere dalla volante, i poliziotti hanno notato che tra le intercapedini dell’auto di servizio, i tre avevano nascosto un cappello di lana che corrispondeva per fattezze e marca a quello denunciato dal 15enne. I tre non sapendo fornire giustificazioni plausibili sul possesso del cappellino di lana, sono stati denunciati per ricettazione in concorso. Si tratta di un 22enne egiziano, privo di documenti con precedenti di polizia e due 16enni, cittadini italiani, di origini nordafricane, tutti residenti a Cantù. Terminati gli atti i due minorenni sono stati riaffidati ai rispettivi genitori.