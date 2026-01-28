Minorenne arrestato per propaganda jihadista, Zoffili: “Grazie ai Carabinieri”

Il deputato della Lega Eugenio Zoffili si è espresso dopo l’arresto del minorenne egiziano per propaganda jihadista.

Minorenne arrestato: “Grazie ai Carabinieri”

Così il deputato comasco della Lega Eugenio Zoffili, vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare Osce e capogruppo in commissione difesa, ha commentato l’arresto del minorenne di Cantù per propaganda jihadista: “Ringrazio i Carabinieri del ROS di Milano che, con la collaborazione del Comando Provinciale dell’Arma di Como, hanno arrestato un minorenne fortemente radicalizzato di origine egiziana, residente nel comasco, indiziato di diffondere attraverso i social network la propaganda jihadista, relativa in particolare a Isis e Al Qaeda. I reati dei quali questo ragazzo è accusato sono molto gravi e sono emersi grazie al costante monitoraggio della rete, che fa parte di quelle attività di prevenzione che le Forze dell’Ordine compiono quotidianamente per garantire la nostra sicurezza. L’odio verso l’Occidente e il terrorismo vanno combattuti senza alcuna tregua, è un tema sul quale il mio impegno è continuo e non verrà mai meno, sia in Parlamento che in ambito Osce”.