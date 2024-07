Minorenne arrestato per spaccio di ketamina

Intorno alle ore 14.00 di venerdì 19 luglio 2024 la Polizia di stato ha arrestato un ragazzo minorenne per il reato di spaccio di ketamina nei pressi della stazione ferroviaria di Mariano Comense

I controlli

E' accaduto nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e contrasto del fenomeno dello spaccio presso le stazioni ferroviarie della provincia di Monza e della Brianza disimpegnati dalla Questura di Monza per il periodo estivo.

Un equipaggio della Polizia di Stato ha proceduto ad un controllo documentale di un giovane ragazzo seduto nel pressi del binario 1 della stazione ferroviaria. Alla semplice vista degli agenti della Polizia di Stato che transitavano sulla banchina per il controllo dei presenti, il ragazzo ha assunto un comportamento ingiustificato e ha iniziato a tremare vistosamente.

Gli agenti hanno quindi proceduto al controllo dei documenti del ragazzo, un cittadino italiano di 17 anni. Pur rassicurato, il ragazzo non riusciva a calmarsi, tremando vistosamente.

Il ritrovamento della sostanza

Gli agenti hanno quindi chiesto al ragazzo se avesse indosso della sostanza stupefacente, domanda a cui il giovane rispondeva negativamente svuotando spontaneamente il contenuto delle proprie tasche. Cercando di eludere il controllo della Polizia, tuttavia, il ragazzo decideva di non svuotare il contenuto del proprio marsupio legato in vita, tentando di nasconderlo sotto la propria maglietta.

I poliziotti hanno quindi chiesto al ragazzo di mostrare il contenuto del proprio borsello e solo in quel momento il ragazzo ha dichiarato agli agenti della Polizia di Stato di portare indosso della sostanza stupefacente di tipo Ketamina, per un peso complessivo di circa 103 grammi, oltre a un bilancio di precisione e alcune piccole buste manufatte utili per la preparazione di dosi in vista della successiva cessione della sostanza.

La perquisizione e l'arresto

Vista la sostanza stupefacente detenuta, gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto ad eseguire la perquisizione presso l’abitazione del ragazzo, dove è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente del tipo ketamina, delle pasticche di ecstasy e il materiale per il confezionamento della sostanza, nonché una padella per preparare la sostanza stupefacente ancora intrisa di polvere e due bilancini di precisione.

Per quanto sopra, il ragazzo di 17 anni, studente incensurato, è stato tratto in arresto e associato presso il CPA di Milano – Beccaria in arresa dell’udienza di convalida.