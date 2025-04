Minorenne denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio

Un ragazzo minorenne, residente a Cermenate, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e porto abusivo di armi.

L'operazione dei Carabinieri

Nella tarda serata di martedì 8 aprile 2025, i Carabinieri della Stazione di Cermenate hanno denunciato un 17enne residente in paese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi. Il giovane è stato trovato in possesso di una notevole quantità di hashish e marijuana, oltre che di un coltello.

L'intervento dei militari è scattato in seguito alla segnalazione di un borsello abbandonato in un campo di via Oscura a Cermenate. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno notato la presenza del 17enne che si aggirava con fare sospetto e non forniva spiegazioni plausibili sulla sua presenza in quel luogo.

Hashish negli slip

Il ragazzo è stato perquisito e questo ha persmesso di scoprire che il minore occultava negli slip 14 involucri di cellophane contenenti complessivamente 5,74 grammi di hashish. A poca distanza dal ragazzo, i Carabinieri hanno poi rinvenuto il borsello segnalato, risultato essere di proprietà dello stesso ragazzo. All'interno sono stati trovati ulteriori 2 involucri di cellophane contenenti un totale di 26,88 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e di un coltello di oltre 20 cm.

Perquisito anche il domicilio

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro anche di un telefono cellulare e denaro contante pari a 375 euro, ritenuto provento dell'attività illecita per la quale i Carabinieri di Cermenate stanno proseguendo le indagini per fare piena luce sulla vicenda.