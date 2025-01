Minorenne fugge della Comunità dove era finito dopo una rapina: arrestato

Aveva commesso una rapina il 17 marzo 2023 ed era stato collocato in una località per minori a Casnate con Bernate, da cui però si era più volte allontanato. Protagonista un 16enne che ora dovrà stare al Beccaria di Milano.

Minorenne fugge della Comunità: arrestato dai Carabinieri di Fino Mornasco

Aveva commesso una rapina il 17 marzo 2023 ed era stato collocato in una località per minori a Casnate con Bernate, da cui però si era più volte allontanato. Protagonista un 16enne che ora dovrà stare in carcere. Nel primo pomeriggio di giovedì 2 gennaio 2024, i Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno arrestato il giovane, di Lissone (provincia di Monza e Brianza), in esecuzione a un’ordinanza di custodia in carcere emessa dall’G.I.P. minorile di Milano. Era finito in Comunità nell’ambito di procedimento a suo carico per rapina e lesioni personali commesse e poi si era reso responsabile di diversi allontanamenti dalla comunità stessa. A suo carico è quindi stato emesso il provvedimento di revoca del beneficio concesso e disposta la custodia in carcere. Il 16enne è stato trasferito dai Carabinieri all’Istituto Penale per Minori "Beccaria" di Milano.