Minorenne sullo scooter con droga e denaro nelle mutande

Nella serata di ieri, venerdì 9 giugno 2023, la squadra volante ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 17enne comasco residente a Sagnino. Era in possesso di quasi 6 grammi di hashish suddivisi in più parti, un bilancino elettronico, ritenuto idoneo alla pesatura e denaro contante pari a quasi 1500 euro.

Tutto ha avuto inizio quando, durante un posto di controllo in via Bellinzona, una pattuglia della squadra volante ha fermato un giovane a bordo del suo scooter che, alla richiesta di esibire i documenti personali e del mezzo, si è dimostrato particolarmente nervoso. Gli agenti, esperti a tali situazioni, hanno immediatamente intuito che il giovane avesse qualcosa da nascondere. Dopo un veloce controllo sulla sua persona hanno notato che, nella parte superiore degli slip, complici i jeans indossati a vita bassa, era occultato un involucro che conteneva due confezioni di hashish del peso di 3,26 grammi. Nelle sue tasche c’erano anche 130 euro in contanti, sulla cui provenienza il ragazzo non era stato in grado di fornire spiegazioni convincenti.

I poliziotti hanno quindi deciso di estendere il controllo nell’abitazione del 17enne a Sagnino ed in casa, precisamente nella sua cameretta, sono stati trovati altri 2,10 grammi di hashish, un bilancino elettronico per la pesatura e denaro contante pari a 1400 euro, ritenuto il frutto dell’attività di spaccio. Il minore, unitamente ai genitori, è stato quindi portato negli uffici della Questura dove è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine della compilazione dei verbali il giovane è stato riaffidato ai genitori.