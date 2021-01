Minorenni scomparsi nel lecchese, la Prefettura: “Siamo in contatto con loro”

Sospiro di sollievo dopo la grande paura. Nella serata di sabato 9 gennaio 2021 la Prefettura di Lecco ha fatto sapere di essere in contatto con i due minorenni residenti nel Meratese scomparsi da 24 ore.

Minorenni scomparsi, la Prefettura: “Siamo in contatto con loro”

I due giovanissimi, entrambi 13enni, erano spariti nel nulla dalla serata di venerdì 8 gennaio 2021 facendo perdere le proprie tracce e gettando nella disperazione i loro cari.

Proprio sabato la Prefettura aveva diramato un avviso di ricerca chiedendo a chiunque avesse informazione di rivolgersi ai Carabinieri di Merate. In serata, intorno alle 20, la svolta ” Siamo in contatto con Tommaso e Valentina – si legge sulla pagina Facebook dell’Ufficio Territoriale del Governo di Lecco – Ringraziamo tutti per i contributi”.