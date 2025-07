Addio a Miro Pina, storico sindaco e fondatore del Gruppo Sportivo Valbronese

lutto

Il ricordo del figlio Luigi: "Amava la montagna ed essere circondato dalle persone".

Valbrona dice addio al suo storico sindaco Miro Pina: aveva 93 anni.

Per 15 anni sindaco di Valbrona

Classe 1932, è stato primo cittadino di Valbrona per tre mandati: dal 1980 al 1995. Successivamente è passato ai banchi della minoranza, dove è rimasto fino al 2004.

Oltre all'impegno in politica, Miro Pina lavorava in una tipografia di Milano dove ha ricoperto il ruolo di capo responsabile. Ma non solo, perché era molto attivo anche nella vita sportiva e sociale del paese. Nel 1959 ha infatti fondato il Gruppo Sportivo Valbronese, di cui è stato presidente e che ha continuato a seguire per moltissimi anni, ed era un grande appassionato di montagna.

"Quando ha smesso con la politica io ero piccolo, l'ho vissuto da papà pensionato - racconta il figlio Luigi - Mi ha sempre trasmesso le sue passioni, dall'alpinismo - lui stesso era un Alpino - alla pittura e scrittura. Inoltre, partecipava alle attività dei pescatori ed era un grande appassionato di sport. Fino a pochi anni fa andava in montagna dove svolgeva diverse attività, gli piaceva anche organizzare pranzi e cene sia a casa nostra sia nella baita: amava essere circondato dalle persone".

Nel 2021 Miro Pina aveva perso la moglie, Maria Pia Paredi, titolare del centenario negozio di foto e ottica ad Asso ereditato dal nonno Luigi e dal papà Giordano.

I funerali dell'ex sindaco di Valbrona verranno celebrati venerdì 1° agosto alle 10 in chiesa parrocchiale.