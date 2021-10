Miss Italia, la comasca Serin Ajimi classificata terza nella penultima finale regionale

Montano Lucino

Per la 23enne c'è la possibilità di tentare il passaggio alle prefinali nazionali.

Miss Italia: ieri, sabato 3 ottobre, la penultima finale regionale prima della finalissima di Miss Lombardia 2021 che, domenica 10 ottobre, verrà incoronata al Golf Club Franciacorta da Miss Italia in carica Martina Sambucini.

Miss Italia, ancora in evidenza Serin Ajimi, giovane di Montano Lucino

L'evento di ieri si è tenuto a Ospitaletto. In giuria anche il sindaco Giovanni Battista Sarnico che si è dichiarato entusiasta che ad Ospitaletto tornino ad esserci importanti eventi come questo dopo un così duro periodo vissuto nel territorio lombardo. Miss Eleganza Lombardia è Arianna Stella (passa alle pre-finali nazionali), 21 anni di Vailate (Cremona). Arianna ha superato per una manciata di voti la milanese Alessia Ferrari e al terzo posto si è classificata la comasca Serin Ajimi: entrambe potranno ritentare il passaggio alle prefinali nazionali, settimana prossima alla

finalissima. In Palio ci saranno i titoli di Miss Lombardia, Miss Milano e Miss Sport.

Serin sempre in primo piano

La 23enne di Montano Lucino, igienista dentale, lo scorso mese di luglio aveva guadagnato il titolo di Miss Lanzo D’Intelvi. Ha origini nordafricane, è nata a Milano, ma all’età di 6 anni si è trasferita a Montano Lucino, dove ha frequentato le scuole e si è anche impegnata come animatrice al Grest di Lucino.