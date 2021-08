Miss Mamma Italiana: premiate 5 comasche.

Dopo la pausa “forzata” dovuta all’emergenza sanitaria legata al Covid, sono ripartite in tutta Italia - con tutte le dovute misure di sicurezza - le selezioni per l’edizione di “Miss Mamma Italiana 2021”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso è riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni. “Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

La selezione

Ieri, domenica, nel green del “Caffecchio Living Bar” a Cantù, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2021”. Le mamme partecipanti, hanno prima sfilato in passerella con abiti eleganti poi sostenuto una prova di abilità (come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche). Queste le vincitrici delle tre categorie del concorso: fascia di "Miss Mamma Italiana" (per le mamme dai 25 ai 45 anni) Noemi Ingrosso 27 anni, make up artist, di Misinto, mamma di Ryan di 4 mesi; fascia “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni) a pari merito,

Monica Brocca, 48 anni, operatrice socio sanitaria, di Besana Brianza, mamma di Alessandro e Denise, di 30 e 28 anni e Monica Tonetti, 51

anni, artigiana, di Lonate Pozzolo, mamma di Melissa di 26 anni; fascia “Miss Mamma Italiana Evergreen" (riservata alle mamme con più di 56 anni) Mery Marconcini, 57 anni, infermiera, di Bollate, mamma di Riccardo, Stefania e Camilla, di 30, 28 e 22 anni.

Queste le mamme che insieme a Noemi Ingrosso, accedono alle Pre Finali Nazionali di “Miss Mamma Italiana 2021” (per le mamme dai 25 ai 45 anni), in programma a Bellaria - Riviera Romagna, dal 9 al 12 settembre:

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” Silvia Brambilla, 44 anni, impiegata, di Lurago d’Erba (CO), mamma di Stefano di 12 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Fashion” Maria Raimondo 36 anni, operaia, di Varese, mamma di Sarah e Martina, di 8 e 5 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” Clara Pinchetti, 38 anni, baby sitter, di Como, mamma di Rocco e Filomena, di 11 e 7 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sprint” Luciana Papaleo, 35 anni, pizzaiola, di Carbonate, mamma di Jonathan di 11 anni.

Queste invece le altre mamme premiate, che si sono aggiudicate il pass di accesso per le Fasi Finali di “Miss Mamma Italiana Gold” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni) e “Miss Mamma Italiana Evergreen” (riservata alle mamme con più di 56 anni):

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Sportiva” Livia Canali, 49 anni, addetta alle pulizie, di Bosisio Parini, mamma di Giovanni, Sergio, Anna e Syria, di 24, 22, 20 e 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” Nicoletta Brioschi, 49 anni, impiegata, di Milano, mamma di Chiara ed Andrea, di 21 e 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” Anna Trombetta, 54 anni, casalinga, di Como, mamma di Alessandro e Marco, di 30 e 28 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Fascino” Tita Petronela, 67 anni, casalinga, di Brenna, mamma di Piero, Davide e Daniela.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti, Luisa Procopio “Miss Mamma Italiana Dolcezza 2018” e dalla modella Melissa Bassetti. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it.