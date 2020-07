Ci sarà anche una giovane di Inverigo a sfilare questa sera, sabato 25 luglio, a Dervio, per partecipare alla finale regionale di Miss Mondo Lombardia.

Miss Mondo, le concorrenti sfilano a Dervio: c’è anche una 19enne di Inverigo

Asia Nespoli, 19 anni, dopo aver superato la semifinale via web, dovrà adesso gareggiare per rappresentare la Regione Lombardia al concorso nazionale Miss Mondo Italia: a settembre, a Gallipoli, si eleggerà la modella che porterà il nome dell’Italia alla storica manifestazione Miss World.

“Sono emozionata, ma non vedo l’ora di salire in passerella – confida Asia – Tutto è iniziato per gioco, ormai un anno fa, ma ora che questo sogno sta assumendo concretezza inizio a crederci e a sperare di raggiungere buoni risultati”.

