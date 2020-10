“Miss Nonna”, premiate anche due nonne comasche.

“Miss Nonna”, premiate anche due comasche: sono di Lipomo e Senna

Lo scorso fine settimana, nell’area eventi dell’Hotel Union di Riccione, si è svolta la 16esima edizione di “Miss Nonna”, il primo concorso nazionale, con marchio registrato di proprietà esclusiva di Te.Ma Spettacoli, ideato da Paolo Teti e dedicato alle nonne di tutte le età. La serata è stata condotta da Paolo Teti, ideatore e Patron del concorso e da Barbara Semeraro, vincitrice del titolo nazionale “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”.

25 nonne finaliste, provenienti da tutta Italia, 39 anni la partecipante più giovane (la fiorentina Patrizia Polito), 70 anni la nonna più grande in gara (la milanese Silvana Germoglio), hanno sfilato e si sono sfidate in varie prove come cantare, ballare, recitare

una poesia e cimentarsi in varie prove creative o sportive, per aggiudicarsi il titolo di “Miss Nonna 2020”.

A vincere la fascia è stata Lorella Bedon di Sarzano (Rovigo). Ma durante la serata sono state premiate anche due nonne della provincia di Como: Monica Castagna, 53 anni, impiegata, di Lipomo, mamma di Dario e Sara, di 32 e 27 anni e nonna di Michelle di 7 mesi, si è aggiudicata la fascia di “Miss Nonna Simpatia”. La fascia di “Miss Nonna Sponsor Top” è andata a Barbara D’Alicandri, 47 anni, fiorista, di Senna Comasco, mamma di Martina e Mattia, di 23 e 20 anni e nonna di Sophia ed Emily, di 4 e 1 anno. La D’Alicandri si è aggiudicata il riconoscimento a pari merito con Silvana Germoglio, di Milano.

Nella foto: da sinistra, Monica Castagna di Lipomo, Paolo Teti e Barbara D’Alicandri di Senna Comasco