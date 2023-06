Missione umanitaria a Kharkiv, festa e raccolta fondi a Maccio

Missione umanitaria a Kharkiv, festa e raccolta fondi a Villa Guardia.

Missione umanitaria in Ucraina

Volontari di "Frontiere di Pace" in viaggio in Ucraina per consegnare 3.500 chilogrammi di cibo e aiuti umanitari alla popolazione ancora oppressa dalla guerra. Davide Crescenzo, Marco Bernasconi, Carmelo Pellicanò, Antonello Fumagalli, Vito Cantore e Dario "Scintilla" sono partiti domenica 18 giugno, pochi minuti dopo mezzogiorno, con tre pulmini (messi a disposizione dalle parrocchie di Maccio, Valmorea e Albiolo), dall'oratorio di Maccio. Con loro anche una mamma rifugiata a Villa Guardia e che ha necessità di rientrare in Ucraina.

Il parroco, don Gigi Zuffellato, ha benedetto gli equipaggi: un momento comunitario significativo. Ieri, lunedì 19 giugno, l'arrivo a Lviv, al seminario dello Spirito Santo, e l'incontro col rettore, padre Ihor Boyko, con cui stamattina i volontari sono ripartiti alla volta di Kharkiv. Nella notte e di prima mattina le sirene antimissilistiche hanno reiterato l'allarme: l'esercito russo, infatti, ha colpito un'infrastruttura.

Festa e concerto dei Menagrama per raccogliere fondi

L'impegno di "Frontiere di Pace", gruppo di volontari che ha base nella parrocchia di Maccio, continua con tenacia qui e in Ucraina. E sabato 24 giugno, all’oratorio di Maccio, proporranno una grande festa di musica e convivialità a sostegno del nuovo progetto umanitario e di pace: "Ricostruiamo Izjum": città nell’Oblast di Kharkiv, a circa 100 chilometri da Bakhmut, liberata dall’occupazione russa nell’autunno 2022. Inoltre, parte del ricavato verrà devoluta alle popolazioni alluvionate emiliane e romagnole. Il programma? Apertura cucina alle 19 - tra le prelibatezze lo gnocco fritto e proprio il ricavato dalla vendita di questo piatto sarà devoluto per l’emergenza che vive l’Emilia Romagna - open bar con cocktail latino-americani, alle 20 danze popolari ucraine, testimonianze e un collegamento in diretta con i volontari in viaggio nella missione umanitaria. Per concludere, alle 21.30, concerto offerto dalla folk rock band Menagrama proprio a sostegno delle missioni umanitarie e di pace in Ucraina.

Festa con prelibatezze da gustare: alcuni piatti su prenotazione, griglia e gnocco fritto sempre disponibili

L’ingresso è libero e oltre a griglia e gnocco fritto, saranno preparati anche alcuni piatti per cui è richiesta la prenotazione: entro venerdì 23 giugno, possibilità di scegliere la pietanza da gustare inquadrando il Qr code presente sulla locandina o tramite il link https://linktr.ee/progettoizjum.