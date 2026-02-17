Missione umanitaria in Ucraina tra città e villaggi colpiti dalla guerra

In viaggio cinque volontari del gruppo Frontiere di Pace: 14 tonnellate di aiuti e raccolta di testimonianze dei civili ucraini.

Missione umanitaria in Ucraina: la quarantunesima del gruppo di volontari Frontiere di Pace, che ha base nella parrocchia di Maccio, a Villa Guardia.

Missione umanitaria

Cinque volontari in viaggio per consegnare 14 tonnellate di generi di prima necessità. Cibo, medicinali, indumenti, dolci e pastelli per i bimbi, attrezzature mediche per un ospedale a Kharkiv e generatori, tra cui quello donato al poliambulatorio di Irpin.

Le testimonianze

Nel metodo di Frontiere di Pace non solo il sostegno alla popolazione civile colpita dall’invasione russa ma anche l’ascolto delle persone e la raccolta di testimonianze. A Bucha l’incontro con un’anziana residente, in lacrime raccontando del figlio morto al fronte e dei più di 400 civili uccisi, con i corpi lasciati per strada. A Kharkiv i lavori sulle strade per potenziare la linea delle reti di protezione contro i droni russi, la situazione di stallo al fronte e la speranza di una pace che garantisca giustizia.

Il fondamentale operato di Caritas Kharkiv e delle suore di San Giuseppe

I volontari sono stati accolti da Caritas Kharkiv, organizzazione che dà lavoro a 170 persone, tra le quali molti giovani. I progetti che Caritas Kharkiv porta avanti sono capillari e frutto di sinergie internazionali, tra cui anche la collaborazione con Caritas Italia. Ad accompagnare i volontari, la preziosa presenza di suor Olexia, religiosa greco cattolica della congregazione di San Giuseppe.