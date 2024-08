Mister Italia, il comasco Norman Montini vola in finale

Como esulta, Norman Montini vola in finale a Mister Italia 2024.

Mister Italia, Norman in finale

Il 34enne, ieri sera, nel corso della prefinale di Giulianova, ha infatti strappato il “pass” per la finalissima in programma domani sera, venerdì 30 agosto (21.30, sul palco di piazza Salotto a Pescara). Classe 1990, nato e cresciuto sulle sponde del Lario, Norman è un imprenditore nel settore cosmetico, ama viaggiare, la natura e i suoi inseparabili cani. La finalissima sarà condotta da Beppe Convertini e potrà contare su una giuria tecnica composta da esperti del settore bellezza e moda e presieduta dall’attrice e showgirl

Stefania Orlando. Organizzato da patron Claudio Marastoni, nel corso degli anni il concorso di Mister Italia è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.