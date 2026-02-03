Misura cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia per un 60enne

Misura cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, nei confronti di un 60enne residente ad Asso.

Misura cautelare in carcere

Nella giornata del 31 gennaio 2026, i Carabinieri della Stazione di Asso hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un 60enne residente ad Asso. Il provvedimento è stato adottato nell’ambito di un procedimento penale per maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché per la violazione delle misure di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’ ex coniuge.

Violate le misure di protezione

In particolare, l’uomo avrebbe violato, in data 25 novembre 2025, le misure di protezione, già disposte dal Tribunale di Como, che prevedevano l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo è stato tradotto al carcere “Bassone” di Como.