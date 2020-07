Prosegue l’attività di controllo della Polizia di Stato sulle attività commerciali maggiormente sensibili in merito al rispetto delle normative vigenti per contenere il contagio da Covid- 19.

Misure anti-Covid multa e chiusura temporanea per un bar di Lipomo

Il personale della Polizia Amministrativa della Questura di Como il controllo, effettuato nella mattinata di ieri ha riguardato un bar in via Oltrecolle a Lipomo, dove sono state rilevate situazioni deficitarie sotto il profilo del rispetto della normativa anti-covid che hanno portato alla chiusura temporanea dell’esercizio per tre giorni e all’elevazione di una sanzione amministrativa che con il pagamento in misura ridotta è di 280 euro. Le carenze riguardano la mancata rilevazione della temperatura dei dipendenti e degli avventori nonché il rispetto accurato dei processi di sanificazione. Il titolare dell’esercizio in questione potrà comunque continuare ad esercitare la vendita dei tabacchi alla quale è autorizzato.

La posizione di Confesercenti

Ieri Confesercenti Como aveva fatto un appello allo Stato, chiedendo di elvare multe e sanzioni solo in caso di recidiva. “Chiediamo allo stesso Stato di essere comprensivo e collaborativo ammonendo le imprese che dovessero sbagliare qualcosa nell’applicazione delle norme per contrastare il Coronavirus, elevando sanzioni e disponendo provvedimenti che pesano come macigni come la chiusura solo in caso di recidiva, applicando sempre la normativa con buonsenso e comprensione perché siamo tutti sulla stessa barca e senza imprese sane e forti uno Stato non può esistere”. (QUI I DETTAGLI)